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تونس: ضبط كمية كبيرة من الأسلحة الحربية والذخيرة جنوب شرقي البلاد

تونس: ضبط كمية كبيرة من الأسلحة الحربية والذخيرة جنوب شرقي البلاد
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الداخلية التونسية تمكن وحدات من مكافحة الإرهاب والحرس الوطني بولاية مدنين الواقعة جنوب شرقي البلاد، فجر اليوم، من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة الحربية والذخيرة.

العالم - تونس

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم الخميس، أنه تم خلال العملية الاستباقية ضبط 11 بندقية من نوع كلاشنكوف، و14 مخزن ذخيرة، و4400 طلقة من عيار 7.62.

ونجحت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني التونسي في الكشف عن ارتباط شخصين بعمليات تهريب أسلحة لصالح تنظيمات إرهابية.

من جانب أخر أكد المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، ضبط 65 شخصًا الليلة الماضية، بصدد التحضير للقيام بعمليات هجرة غير شرعية.

وأوضح المتحدث - في بيان اليوم الخميس، أن وحدات الحرس الوطني بسوسة وصفاقس وقلعة الأندلس، والقيروان والمهدية تمكنت من ضبط 65 شخصا بينهم 13 من جنسيات إفريقية مختلفة بصدد التحضير للعمليات.

وأشار المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، إلى أنه باستشارة النيابة العامة أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن المذكورين.

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