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نواب امريكيون يطلبون من بايدن عرض النص الكامل لأي اتفاق نووي مع إيران

نواب امريكيون يطلبون من بايدن عرض النص الكامل لأي اتفاق نووي مع إيران
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

طالب 50 نائبا ديمقراطيا وجمهوريا في رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن بعرض النص الكامل لأي اتفاق نووي مع إيران.

العالم – الأميركيتان
وقال 50 نائبا أميركيا (34 من الحزب الديمقراطي و16 من الحزب الجمهوريفي مشتركة للرئيس الأميركي جو بايدن، بأنهم "قلقون" مما يتم تناقله بشأن بنود محتملة في نص الاتفاق النووي، حسب تعبيرهم.

ولفتو إلى "أننا نحث الادارة الأميركية على عدم التصرف بشأن العودة المتبادلة للاتفاق النووي مع إيران، قبل التشاور مع الكونغرس اولًا."

وقال النواب "نحثك على عدم العودة الى اي اتفاق مع ايران، قبل تقديم النص الكامل له واي اتفاقيات جانبية متعلقة به للكونغرس".

وزعم النواب أن "مخاوفنا تتعلق ببنود قد تسمح لروسيا بلعب دور في قدرات إيران النووية"، وقالوا في رسالتهم: "يجب ألا نسمح لـ... الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يكون الضامن للاتفاق النووي".

وكان وزير الخارجية الإيراني قد أكد اليوم الخميس خلال اتصال هاتفي مع نظيره الاماراتي، أن طهران تعكف بدقة وسرعة على دراسة الرد الغربي بشأن مفاوضات رفع الحظر والإجابة عليه، مشدداً على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبدت حسن نيتها وجديتها من أجل الوصول إلى اتفاق قوي ومستقر.

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