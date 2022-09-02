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الرئيس لإيراني يؤكد على السعي الجاد لتصنيع طائرات ركاب

الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

اكد الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي، على الحاجة إلى السعي الجاد والمستمر لتصنيع طائرات ركاب باستخدام الطاقات المحلية.

العالم - ايران

وفي زيارته جامعة "أمير كبير" التكنولوجية، مكان اجتماع رؤساء الجامعات والمعاهد البحثية وحدائق العلوم والتكنولوجيا في جميع أنحاء البلاد، تفقد الرئيس الايراني معرض إنجازات الجامعة في مجال الطيران.

وبحسب وكالة ارنا، خلال هذه الزيارة اطلع السيد رئيسي، من خلال توضيحات مدراء الجامعات والمشاركين في هذا المعرض، على احدث الأخبار وتفاصيل أنشطة وإنجازات المشاريع قيد الدراسة في مجال الجوفضاء، بما في ذلك تصميم طائرة ركاب تسع 72 شخصا تحت إشراف كلية الجوفضاء بجامعة "أمير كبير" وبتعاون مراكز علمية ومعرفية.

وفي هذه الزيارة ، أكد الرئيس الايراني على الحاجة إلى السعي الجاد والمستمر لتصنيع طائرات ركاب باستخدام القدرات والمواهب والطاقات الداخلية والتقنيات الجديدة، وقال: إن الإجراءات غير المكتملة في الماضي لا ينبغي أن تسبب الإحباط وخلق الانقطاعات في هذه الصناعة المتقدمة وإهدار القدرات العلمية والفنية المتوفرة في الدولة في قطاع صناعة الطائرات. ستدعم الحكومة بجدية خططكم ومثابرتكم وإبداعكم وإرادتكم وتنفيذ مشاريع صناعة الطيران.

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