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محافظ النجف يرجح مشاركة 20 مليون زائر في أربعينية الإمام الحسين (ع)

محافظ النجف يرجح مشاركة 20 مليون زائر في أربعينية الإمام الحسين (ع)
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

 ترأس محافظ النجف الأشرف رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة، ماجد الوائلي، امس الخميس، المؤتمر الأمني الخاص بمناقشة الخطة الأمنية لزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

العالم-العراق

ونقلت وكالة الفرات نيوز عن بيان مكتبه ان :"المؤتمر عقد بحضور النائب الاول للمحافظ وقائد شرطة المحافظة وقائد فرقة الإمام علي (عليه السلام) وممثل العتبة العلوية المقدسة وممثل أمانة مسجد الكوفة ومدراء الأجهزة الأمنية حيث تم مناقشة الخطة الأمنية بشكل مفصل".

وقال الوائلي خلال المؤتمر "نتوقع زيادة كبيرة في أعداد الزائرين لهذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة لذلك يتوجب على كافة المؤسسات مضاعفة الجهود لإنجاح مراسم الزيارة على المستويين الأمني والخدمي".

وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي، اعلن في 28 ايلول 2021 عن نجاح خطة زيارة أربعينية الإمام الحسين "عليه السلام" بمشاركة 17 مليون زائر.

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محافظ النجف يرجح مشاركة 20 مليون زائر في أربعينية الإمام الحسين (ع)