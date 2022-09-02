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مرندي: من وجهة نظر الاميركان الرد البناء هو القبول بالشروط التي حددتها الولايات المتحدة لكن برأي ايران هو الاتفاق المتوازن والمضمون

الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

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