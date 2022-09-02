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أنفاق داعش.. خارطة انتشارها في العراق ومفاجأة في بعضها

أنفاق داعش.. خارطة انتشارها في العراق ومفاجأة في بعضها
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر في قيادة العمليات المشتركة العراقية، عن معلومات في غاية الأهمية عن أنفاق عصابات داعش الارهابية وخارطة انتشارها في البلاد.

العالم-العراق

وتفيد المصادر بان تلك "المتاهات" تتركز في عدة مدن، وهي محافظة كركوك، خاصة مدينة الحويجة، وتضاريس وادي الشاي وازغيتون، وأجزاء من حمرين في محافظة ديالى، وفي محافظة الأنبار، خاصة مدن القائم والرطبة وأجزاء من حديثة، فضلاً عن وادي حوران، المنطقة الأعقد جغرافياً، وفي مدينة الموصل، وخاصة الأجزاء الجنوبية منها، بالإضافة إلى ناحية الكوير، وسهل نينوى، وغيرها.

وتشير إحصائيات القوات الأمنية إلى العثور على نحو 70 نفقاً ومخبئاً لداعش، في المحافظات المذكورة خلال النصف الأول من العام الحالي، وفق المصادر.

وبحسب المصادر، فإن بعض تلك الأنفاق بُنيت بعد انتهاء العمليات العسكرية، ما يؤكد قدرة داعش على المناورة، وتنظيم وجود جديد في المواقع المهمة.

وتؤكد المصادر الأمنية، أن الكشف عن تلك الأنفاق مسألة معقدة، وهي تحتاج إلى عدة مصادر محلية، وأحياناً حتى عناصر داخل داعش، إذ تم الكشف مؤخراً عن أن داعش، لا يسمح بدخول عناصره إلى بعض الأنفاق إلا بعد تغطية عيونهم، ضمن خطة جديدة، تحسباً من اعتقالهم والكشف عن تلك المواقع.

وتقول المصادر، إن الاستخبارات العراقية تقسم تلك المناطق إلى حمراء وأخرى صفراء، بحسب كثافة وجود تلك الأنفاق، فيما تحولت خلال السنة الماضية بعض المناطق من صفراء إلى خضراء.

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أنفاق داعش.. خارطة انتشارها في العراق ومفاجأة في بعضها