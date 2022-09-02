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مشاورات بين الاطراف السياسية في السودان

مشاورات بين الاطراف السياسية في السودان
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني رئيس اللجنة الثلاثية للمكون العسكري، محمد حمدان دقلو بالقصر الجمهوري، بكتلة التوافق الوطني.

العالم-السودان

وأفاد موقع سبوتنيك، بأن اجتماع دقلو بكتلة التوافق الوطني كان بمشاركة عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر، وذلك فى سياق المشاورات التى يجريها المكون العسكري مع الأطراف السياسية في البلاد.

ونقلت الوكالة عن عضو الهيئة القيادية لقوى التوافق الوطني، عبد العزيز عُشر، أن الاجتماع مع دقلو بحث سبل توحيد المبادرات المطروحة على الساحة السياسية، من أجل الوصول إلى توافق وطني يفضي لتكوين هياكل ومؤسسات الفترة الانتقالية في البلاد.

وأكد عبد العزيز عُشر أن الاجتماع تطرق لعدد من القضايا المتصلة بتوحيد الإرادة الوطنية، مشيرا إلى أن النقاش الذي ساد خلال الاجتماع كان شفافا ومهما، منوها إلى اتفاق الطرفين على مواصلة المشاورات، والتأكيد على أهمية عنصر الوقت في المرحلة المقبلة بهدف التوصل لتوافق وطني حقيقي في أقل فترة زمنية ممكنة.

وفي السياق نفسه، قال محمد حمدان دقلو ، إنه يعقد لقاءات تشاورية مع الأطراف من أجل انطلاق الحوار السوداني.

وأكد دقلو التزام المؤسسة العسكرية الصارم بترك الحكم للمدنيين، مشيرا إلى أن الجيش حريص على الوصول إلى انتخابات بنهاية المرحلة الانتقالية.

ودعا دقلو جميع القوى الوطنية والثورية في السودان، للتوصل إلى حلول عاجلة تؤدي لتكوين مؤسسات وهياكل الحكم الانتقالي المدني.

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