290منظمة تطالب وقف التمويل العسكري الأميركي لـ'إسرائيل'

العالم - فلسطين

وفي رسالة الى الرئيس بايدن، دعت المنظمات الى إتاحة المجال لمحاكمة سلطات الاحتلال أمام محكمة جرائم الحرب الدولية بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني. وشددت على أهمية وقف أي جهود دبلوماسية تتيح إفلات زعماء الاحتلال من العقاب. وطالبت المنظمات بامتناع واشنطن عن تقويض حق الفلسطينيين في تحقيق العدالة والمساءلة، وضمان عدم اتخاذ أي إجراء يعيق تمويل المنظمات الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن قلقها إزاء أوضاع آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي رسالة الى مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، طالبت المنظمة بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسرى، وخاصةً المرضى وكبار السن والأطفال والنساء والمعتقلين الإداريين، كما دعت الى مساءلة الكيان الإسرائيلي عن انتهاكاته للقانون الدولي، وإجراءاته التعسفية بحق الأسرى، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية المشروعة.

إلى ذلك جددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدعوة لمجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية كافة، بالعمل الجاد علی تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من العدوان وجرائم الحرب المتواصلة، وملاحقة مرتكبيها بمساءلة الاحتلال أمام جهات العدالة الدولية. وحيت الجامعة العربية الصمود الأسطوري للأسير خليل عواودة بإضرابه عن الطعام وما حققه من إنجاز بانتزاع حريته.