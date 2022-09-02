الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٩:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

أهالي قرية النبي صاموئيل بالقدس المحتلة يدعون لأوسع مشاركة بصلاة الجمعة لصد المستوطنين الذين هددوا باقتحام القرية

الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 02-09-2022

شاهد بالفيديو.. قوی الحرية والتغيير تعلن دعمها الشارع السوداني لإسقاط حكم العسكر

القانون: السوداني مرشح الإطار الوحيد ولا نجد ضرورة لتغييره

مشاورات بين الاطراف السياسية في السودان

نمو الصادرات الايرانية الى تركيا

شاهد بالفيديو.. 290منظمة تطالب وقف التمويل العسكري الأميركي لـ'إسرائيل'