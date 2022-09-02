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الاحتلال الاميركي يداهم منزلا في الحسكة

الاحتلال الاميركي يداهم منزلا في الحسكة
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم نقلا عن مصادر اهلية ان قوات الاحتلال الامريكي بمؤازرة من ميليشيا قسد والطيران المروحي مداهمة لمنزل في حي غويران بمدينة الحسكة.

العالم-سوريا

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات أمريكية ومسلحين من ميليشيا “قسد” بعد منتصف ليل أمس داهموا أحد المنازل قرب شارع الستين على الطرف الشرقي لحي غويران دون معرفة الأسباب حيث أجرت تفتيش لأحد المنازل باستخدام الكلاب البوليسية.

وتناقلت مصادر كردية قريبة من ميليشيا “قسد” أن قوات الاحتلال الامريكي داهمت منزلا على الأطراف الشرقية لحي غويران واعتقلت شخص ادعت أنه من ميسري وصول الأسلحة لتنظيم داعش الارهابي.

وشهد ليل أمس تحليق مكثف لطيران الاحتلال الأمريكي المروحي في أجواء مدينة الحسكة واستمر لأكثر من ساعتين.

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