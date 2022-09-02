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مستشار الوفد الإيراني المفاوض محمد مرندي: أوروبا وواشنطن على علم أن ردنا معقول للغاية فهم من قالوا سابقا إن المصطلحات مهمة

الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

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