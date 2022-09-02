الشيخ عزام: صبر الاسرى ووحدة موقفهم كان لهما دور كبير بمواجهة الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

وشاركت في فعاليات 'موحدون في مواجهة السجان' التي تقام دعما وإسنادا للأسرى كل من لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والحركة الوطنية الأسيرة والمؤسسات العاملة في شؤون الاسرى.

وألقى القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ نافذ عزام كلمة أكد فيها على دور التضحيات والصمود ووحدة الموقف في تحقيق الإنجازات والانتصارات في مواجهة كيان الاحتلال الغاصب لأرض فلسطين ولحقوق الفلسطينيين.

وقال الشيخ عزام:"من المؤكد أن دماء الشهداء كان لها دور من المؤكد أن التضحيات الكبيرة التي قدمها شعبنا لها دور ومن المؤكد أيضا أن صبر الاسرى ووحدة موقفهم كان لهما دور كبير".

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