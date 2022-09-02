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"وعد الآخرة"أضخم عرض عسكري يمني والأول من نوعه

الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

نحو 25 الف مقاتل عدد القوات التي شاركت في أضخم عرض عسكري للجيش اليمني والأول من نوعه والذي سمي 'وعد الآخرة'، وشاركت فيه تشكيلات من المنطقة الخامسة وألوية النصر والقوات البحرية والدفاع الساحلي والقوات الجوية والدفاع الجوي.

العالم - خاص بالعالم

القوات اليمنية طورت أسلحتها الأرضية والبحرية مؤخرا بحسب ما أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط كاشفا أنه بات في مقدور القوات المسلحة اليمنية الآن ضرب أي نقطة في البحر من أي مكان في اليمن وليس من السواحل فقط ومحذرا من أن التهرب من التزامات الهدنة والعودة إلى حجز السفن يعرضان الهدنة للخطر ويجعلانها في مهب الريح.

القوات المسلحة اليمنية كشفت عن صواريخ بحرية يمنية الصنع لم يتم الكشف عنها من قبل، وهي 'مندب 2' و'مندب 1' بالإضافة إلى صواريخ 'روبيج'الروسية الصنع و صاروخ جديد بر – بحر من طراز 'فالق 1'.. وتم عرض دفاعات جوية وأرضية، وقوة رمزية من الطيران المسير الذي صنعته الخبرات المحلية الوطنية هذا فضلا عن عرض قوة كبيرة من المدرعات والدبابات والأسلحة البرية والبحرية بأنواعها المتعددة.

هدف العروض العسكرية طمأنة الشعب اليمني وتقديم رسالة للأعداء الطامعين والمعتدين هذا ما أكده قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي مشيرا الى أن الجيش اليمني اليوم أعظم استعدادا وقوة وإيمانا ووعيا ومهارة وتمسكا بمهماته ومسؤولياته.

واحتفت القوات المسلحة اليمنية خلال العروض العسكرية المهيبة بتخرج دفعات عسكرية جديدة في محافظة الحديدة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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