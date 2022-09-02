آخر تفاصيل التفجير الإرهابي بمسجد هرات الأفغانية وأعداد الضحايا

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار يونس الى قول المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد اكد مقتل الشيخ الانصاري ونعاه على صفحته في التويتر، كما أدان الرئيس السابق حامد كرزاي تلك الجريمة والدكتور عبد الله عبدالله رئيس المصالحة الوطنية السابقة.

واضاف يونس ان الجريمة التي وقعت على بوابة احدى المساجد في هرات ادت لمقتل الشيخ الانصاري وثلة آخرين من المصلين حيث كان الشيخ انصاري معروفا بمواقفه المتشددة وبقربه من حكومة طالبان الحالية وأفتى بقتل كل من يقف بوجه هذه الحكومة.

ونوه يونس الى ان الحصيلة كما تقول حكومة طالبان هي 18 قتيلا و23 جريحا اعداد الضحايا اليوم لكن انباء تتحدث عن أن عدد القتلى قد يصل الى 46 قتيلا والجرحى قد يصل الى 86 كما يقول شهود عيان.

ولفت يونس الى تبني جماعة داعش الارهابية هذا الانفجار اليوم في هرات كما تبنت انفجارات سابقة في ولايات قندوز وقندهار وغيرها.

وكانت قد ذكرت مصادر أمنية أن الانفجار وقع في مسجد 'غذرغاه'، وأسفر عن مقتل ثمانية عشر شخصا، بينهم إمام المسجد مولوي مجيب الرحمن أنصاري، وجرح آخرين.

ورجحت المصادر ارتفاع عدد الضحايا. وقالت مصادر محلية إن جماعة داعش الوهابية أعلنت مسؤوليتها عن هذا الاعتداء. وغالبا ما تتعرض المساجد والأماكن الدينية والمناطق السكنية في أفغانستان لاعتداءات ارهابية تنفذها جماعة داعش.



وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد على "تويتر"، إن الإمام المؤيد لطالبان مجيب الرحمن الأنصاري قتل "في هجوم وحشي الجمعة في هرات".

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