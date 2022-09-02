الدفاع الروسية: القصف الأوكراني على محطة زاباروجيا إرهاب نووي

العالم- روسيا

وقال في اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع الإدارة العسكرية: "بالرغم من وصول اختصاصيي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن الاستفزازات مستمرة".

وأضاف: "القوات الأوكرانية أطلقت بالأمس النار ليس فقط على محطة زاباروجيا للطاقة النووية، ولكن أيضاً على مسار حركة أعضاء البعثة" فيها، موضحاً أن روسيا أحبطت محاولة للاستيلاء على المحطة، وأنها دمرت مجموعتين من مجموعات التخريب الأوكرانية وزوارق ذاتية الدفع.

وبشأن بعثة وكالة الدولية للطاقة الذرية التي قدمت إلى محطة زاباروجيا، قال شويغو إنّ "بلاده تتوقع أن يتم عرض نتائج البعثة على المجتمع الدولي".

وأردف: "نعول على أن يتم إبلاغ المجتمع الدولي بالنتائج الموضوعية لأنشطة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأشار شويغو إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعمّدا السكوت بشأن الوضع في المحطة، وبالتالي تشجيع الإجراءات المتهورة لأوكرانيا، في حين تبذل روسيا جهدها لضمان التشغيل الآمن لمحطة زاباروجيا للطاقة النووية، بحسب تعبيره.

يشار إلى أن رئيس الإدارة العسكرية - المدنية في مقاطعة زاباروجيا، يفغيني باليتسكي، أعلن اليوم الجمعة، أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية سجلت وقائع قصف محطة زاباروجيا لطاقة النووية من دون إعطاء أي تقييمات.

وأضاف: "سجلوا جميع المواد التي أظهرناها وقالوا أنهم لا يقدمون أي تقييمات للوضع العسكري"، وقال "أظهرنا لهم كل شيء. لكنهم لم يبلغوننا بما سيفعلوه".