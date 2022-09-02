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العميد سريع يكشف عن مفاجآت كبيرة للتحالف

العميد سريع يكشف عن مفاجآت كبيرة للتحالف
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم قوات صنعاء العميد يحيى سريع، أن قادم الأيام يحمل مفاجآت كبيرة للتحالف الذي تقوده السعودية .

العالم- اليمن

وقال العميد سريع، في تصريح صحفي إن "العرض العسكري بمثابة إعلان الجهوزية الكاملة لمواجهة الأعداء، وأن اليمن اليوم بعد 8 سنوات من الصمود أصبح أقوى وأكثر عدة وعتاداً من أي وقت مضى ، وهذه رسالة للأعداء عليهم أن يفهموها، وأن يعرفوا أن اليمن باستطاعته أن يحول أيامهم إلى جحيم ".

وأضاف أن " القوات المسلحة في اتم الجهوزية لصد أي عدوان وأي معتدي يريد الاعتداء على البلد والشعب اليمني، وأنه سيتلقى من الدروس والضربات المؤلمة ما لم يكن له في حسبان ".

وحول صاروخ " فالق " أكد المتحدث باسم قوات صنعاء، "القدرة على ضرب أي مكان في البحر الأحمر أو في خليج عدن أو في البحر العربي من أي نقطة في اليمن، وليس من الحديدة فقط أو من الساحل الغربي".

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