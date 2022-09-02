السودان.. 7 قتلى بتجدد لأحداث العنف القبلي في النيل الأزرق

العالم- السودان

وكشف بيان اللجنة عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 23 بمنطقة “قِنيص” ومجمع طيبة الإسلامي بالروصيرص، وارتفع اليوم الجمعة – عدد القتلى إلى 17 قتيل.

وقالت اللجنة إن أسباب اندلاع العنف لا تزال قيد التحقيق، فيما لم يفصح البيان عن القبائل المتورطة في الاشتباكات.

ولفتت لجنة الإقليم الأمنية إلى تجدد الصراع على الرغم من الإجراءات الحكومية المتخذة واتفاق وقف العدائيات الموقع بين القبائل المتصارعة.

وخلال يوليو الماضي، لقي العشرات مقتلهم واضطر الآلاف للنزوح، على خلفية اشتباكات دامية بين قبيلتي الهوسا والفونج.