الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٢:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

السودان.. 7 قتلى بتجدد لأحداث العنف القبلي في النيل الأزرق

السودان.. 7 قتلى بتجدد لأحداث العنف القبلي في النيل الأزرق
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلنت لجنة أمن ولاية النيل الأزرق حظر التجول في مدينتي الدمازين والروصيرص، وحظر التجمعات غير الضرورية، على خلفية اشتباكات قبلية دامية.

العالم- السودان

وكشف بيان اللجنة عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 23 بمنطقة “قِنيص” ومجمع طيبة الإسلامي بالروصيرص، وارتفع اليوم الجمعة – عدد القتلى إلى 17 قتيل.

وقالت اللجنة إن أسباب اندلاع العنف لا تزال قيد التحقيق، فيما لم يفصح البيان عن القبائل المتورطة في الاشتباكات.

ولفتت لجنة الإقليم الأمنية إلى تجدد الصراع على الرغم من الإجراءات الحكومية المتخذة واتفاق وقف العدائيات الموقع بين القبائل المتصارعة.

وخلال يوليو الماضي، لقي العشرات مقتلهم واضطر الآلاف للنزوح، على خلفية اشتباكات دامية بين قبيلتي الهوسا والفونج.

روابط ذات صلة

مشاورات بين الاطراف السياسية في السودان

مقتل متظاهر خلال احتجاجات في الخرطوم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بحلول 2029.... أمريكا ترسل 4 طائرات بدون طيار من طراز سيجارديان إلى تايوان

تعرف على منظومة 'روبيج' المرعبة للأساطيل والسفن العملاقة

وفد روسي ضخم يزور ايران الاسبوع المقبل لهذا السبب..

قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني.. صباحي فرد: لا نعتمد على أي دولة في تصنيع المعدات الدفاعية

بالفيديو.. شويغو يحذّر من خطر وقوع كارثة نووية في أوروبا.. لهذا السبب

بصواريخ 'هيمارس' الأمريكية.. قتلى وجرحى جراء الاستهداف الأوكراني مناطق سكنية في خيرسون