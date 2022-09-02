20 ألف مقاتل للحشد الشعبي يؤمنون طرق زوار الأربعينية في البصرة

العالم - العراق

وأوضح عبد الواحد في بيان ، أن " قطعات الحشد تواصل عمليات تأمين دخول الزائرين الأجانب من المنافذ الحدودية وتكثف من انتشارها وأنشطتها الأمنية على امتداد الطرق التي يسلكها الزوار المحليون والأجانب في المناطق الجنوبية خلال توجههم صوب كربلاء المقدسة".

وأضاف، "اجرينا جولة تفقدية لمنفذ الشلامجة الحدودي وعموم الطرق التي يسلكها الزائرون والتقينا خلالها المسؤولين في قوى الأمن الداخلي الذين نتشارك معهم مهام التنسيق الأمني للزيارة وإنجاحها وتم إطلاعنا على الجهود الكبيرة التي يبذلها المجاهدون في الحشد والقوات الأمنية لتحقيق الهدف المنشود".

وأضاف، أن "جهود تشكيلات الحشد الشعبي تتوزع بين العمل الأمني والاستخباري وتقديم الخدمات اللوجستية للمواكب الحسينية او الخدمات المباشرة للزائرين، فضلا عن قيامها ببعض الأنشطة الثقافية المتعلقة بتخليد الشهداء الأبرار وآثارهم والأنشطة الفقهية والعقائدية المختلفة".

وأوضح عبد الواحد، أن "الحشد نشر قرابة 20 ألفا من مقاتليه لتأمين طرق الزوار وعشرات المواكب الخدمية والمفارز الصحية بالإضافة لمعارض آثار الشهداء وخيم التوجيه الثقافي والعقائدي والتي تتولى مهاما إعلامية تتمثل بطباعة مئات الآلاف من المنشورات التوعوية ونصوص زيارة الأربعين المباركة وتوزيعها على الزائرين".