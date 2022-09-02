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طهران تدين الهجوم الإرهابي على المصلين في أفغانستان

طهران تدين الهجوم الإرهابي على المصلين في أفغانستان
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

استنكر المتحدث باسم الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" الهجوم الإرهابي الذي استهدف مصلين في مسجد بولاية هرات في أفغانستان.

العالم - إيران

وأعرب ناصر كنعاني اليوم الجمعة عن قلقه من استمرار الهجمات الإرهابية في أفغانستان، مؤكدا ان حكومة الجمهورية الإسلامية تقف إلى جانب أفغانستان وشعبها المظلوم في محاربة ظاهرة التطرف والعنف والإرهاب المقيت.

كما أعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية عن تعازيه لذوي ضحايا هذا الهجوم الإرهابي، داعياً الله تعالى بالشفاء العاجل للمصابين.

وأفادت مصادر إخبارية في أفغانستان أن انفجارا وقع خلال صلاة الجمعة في مسجد كازرجاه في مدينة هرات الواقعة غربي أفغانستان.

وذكرت بعض المصادر أن عدد الشهداء من المصلين بلغ 30 شهيدا وعشرات المصابين.

في غضون ذلك، أكد مسؤولون محليون في طالبان مقتل مولوي مجيب الرحمن أنصاري إمام هذا المسجد، إلى جانب حراسه الشخصيين خلال الانفجار المذكور.

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