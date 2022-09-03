السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٧:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران؛ ذات النفس الطويل في المفاوضات..

السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

اطلقت اوصاف كثيرة على ايران في مسلسل التفاوض الطويل في ما اسمي مسيرة الاتفاق النووي مع المجموعة الدولية وتحديدا مع الولايات المتحدة الاميركية.

العالم - انقلاب الصورة

وتعددت كل هذه الملاحظات والطبائع والميزات، كان البعض يقول ان المفاوض الايراني عنيد وصاحب النفس الطويل، لكن الاهم ان ايران لم تلتفت الى كل هذه الاوصاف. هي كانت تسعى الى الحصول على حقوقها وعلى اتفاق يرضي الشعب الايراني.

المفاوض الايراني لا يحيد عن الثوابت التي رسمها ولا يتنازل عن خطوطه الحمراء.

يذكر ان ايران هي ضحية لسياسات الضغوط القصوی التي مارستها اميركا ودول الاتحاد الاوروبي الذين لم يحترموا اي تعهد في هذا الاطار.

ايران هي الضحية لسياسات عرضت الشعب الايراني الى الكثير من العذاب والمعاناة.

بالطبع يجب ان يكون هنالك حل، لكن ايران ليست مستعجلة لأي حل، ايران تريد ان تحصل على حقوقها ولن تتنازل، وعلى الطرف الآخر ان يتنازل.

روابط ذات صلة

ايران ترد علی الملاحظات الاميركية حول الاتفاق النووي

واشنطن: رد طهران الأخير بشأن الإتفاق النووي غير"بناء"

إيران تطالب بضمانات أقوى وسط مماطلة أميركية وخليل العواودة ينتصر في معركة الأمعاء الخاوية

عبد اللهيان يحمل رسالة من قادة أوروبيين لإنهاء الحرب في أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مخيم الشباب القومي العربي بدورته 29.. وحدة الساحات لمقاومة الاحتلال والتطبيع

قافلة بحرية من الشمال الى الناقورة لحماية الثروة البحرية اللبنانية

تقرير أميركي: السعودية تحولت الى"عاصمة الشرق الأوسط للمخدرات"

كوشنر: السعودية سمحت لنا باستثمار أموالها في "شركات إسرائيلية"

لبنان :مراوغة ميقاتية حول الفيول الإيراني..

استشهاد الأسير الفلسطيني موسى أبو محاميد نتيجة الإهمال الطبي