ايران؛ ذات النفس الطويل في المفاوضات..

العالم - انقلاب الصورة

وتعددت كل هذه الملاحظات والطبائع والميزات، كان البعض يقول ان المفاوض الايراني عنيد وصاحب النفس الطويل، لكن الاهم ان ايران لم تلتفت الى كل هذه الاوصاف. هي كانت تسعى الى الحصول على حقوقها وعلى اتفاق يرضي الشعب الايراني.

المفاوض الايراني لا يحيد عن الثوابت التي رسمها ولا يتنازل عن خطوطه الحمراء.

يذكر ان ايران هي ضحية لسياسات الضغوط القصوی التي مارستها اميركا ودول الاتحاد الاوروبي الذين لم يحترموا اي تعهد في هذا الاطار.

ايران هي الضحية لسياسات عرضت الشعب الايراني الى الكثير من العذاب والمعاناة.

بالطبع يجب ان يكون هنالك حل، لكن ايران ليست مستعجلة لأي حل، ايران تريد ان تحصل على حقوقها ولن تتنازل، وعلى الطرف الآخر ان يتنازل.