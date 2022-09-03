اكتشاف فيروس جديد في الصين يصيب الفئران.. هل ينتقل للبشر؟

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وتوصل العلماء إلى أن هذا الفيروس ينتمي إلى الفيروسات التورامية التي تصيب ملايين الأطفال كل عام ولكنها خفيفة، بحسب ما ذكره تقرير صحيفة «ديلي ميل البريطاني»، إذ تم إرسال العينات لتحليلها في منشأة أبحاث الكيمياء الحيوية في ووهان، المدينة الواقعة في بؤرة جائحة كوفيد.

تم اكتشاف الفيروس التورامي الجديد في فأر عشبي مخطط، يُعرف أحيانًا باسم «فأر الحمار الوحشي»، وقال الباحثون «لأن الفيروس الجديد لا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأي مسبب مرض معروف، فإن تأثيره على الناس غير واضح ويحتاج إلى مزيد من التجارب».

وبحسب التقرير، فإن هذا البحث يزيد الشكوك في أن جديدًا ووهان للمأكولات البحرية هو المصدر الحقيقي للوباء، إذ تضمنت الدراسة الأخيرة، التي تم تقديمها إلى المجلة العلمية في نوفمبر الماضي، عينات من 232 حيوانًا، تم جمعها في مناسبتين – في أغسطس وسبتمبر 2016 ومارس 2019، ودرس الباحثون 226 فأرًا وجرذًا وخمسة زبابات وقنفذ واحد، وكلها حيوانات بمثابة المادة الخام لنشأة الفيروسات المعدية للبشر.

وتم فحص أنسجة الكبد والرئة والكلى لكل حيوان بحثًا عن وجود فيروسات DNA لسبع عائلات فيروسية، وتم اختبار 25 حيوانًا وتبين إيجابية حالتهم في الإصابة بفيروسات باستثناء حالة واحدة، تم إرجاع العينات إلى فيروسات موجودة مسبقًا.

وقال الباحثون في الورقة البحثية إن الفيروس الجديد «لا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأي فيروس معروف أنه يسبب المرض في مضيفيه من الثدييات الصغيرة أو لدى البشر».

وبحث الخبراء وراء تلكك النتيجة، وأفادوا أنه حوالي 80 في المائة من البالغين أصيبوا بعدوى الفيروس التورامي في مرحلة ما من حياتهم، والأكثر شيوعًا في مرحلة الطفولة.

يعيش الفيروس في الجهاز التنفسي العلوي وعادة لا تظهر على الأشخاص أي أعراض على الإطلاق.

لا يتم التخلص منه تمامًا من الجسم ويبقى كامنًا طوال حياة الشخص بأكملها – لكن معظم الناس لن يدركوا ذلك أبدًا.

في حالات نادرة جدًا في المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة، يمكن للفيروس أن ينشط ويتكاثر، مما يتسبب في تلف الكلى أو حتى في الدماغ.