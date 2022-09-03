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قائد الثورة يستقبل المشاركين في اجتماع المجمع العالمي لأهل البيت (ع)

قائد الثورة يستقبل المشاركين في اجتماع المجمع العالمي لأهل البيت (ع)
السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي في حسينية الامام الخميني (ره) في طهران صباح اليوم السبت المشاركين في الاجتماع الـ 7 للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام.

العالم - ايران

هذا وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء تباعا .

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قائد الثورة يستقبل المشاركين في اجتماع المجمع العالمي لأهل البيت (ع)

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