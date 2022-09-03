أسباب تمسك ايران بشروطها في المفاوضات النووية

العالم - خاص بالعالم

وقال د. اسماعيل في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية:"في ظل الازمة الحالية والتفلت الدولي من الحظيرة الاميركية، استطاعت الجمهورية الاسلامية بيع جزء كبير من انتاجها النفطي دون الخضوع للبنوك الاميركية ومنظومة العقوبات".

وأضاف انه اذا اردنا الحديث عن العقوبات وهي عقوبات احادية، فيفترض التزام دول العالم بهذه العقوبات حتی تكون فاعلة؛ لكن ما يحدث الان هو ان جزء كثير من الدول والدول الاساسية التي تستورد النفط هي غيرملتزمة بهذا الحظر.

وأكد الكاتب السياسي ان الجمهورية الاسلامية الايراني اذا كانت تريد ان تصل الی اتفاق في المفاوضات النووية، وهي تريد ذلك، فانها تريد ان يكون ذلك وفق منطق المنفعة بحدها الاقصی وبمدی زمني غيرمحدود وهذا ما يرفضه الاميركي، قد يكون الاوروبي موافق علی هذا الشرط لانه سيحرره من الهيمنة الروسية وهو يفترض ان اخذ النفط من ايران افضل من اخذه من روسيا لأنه لايوجد تاثير جيوستراتيجي ايراني علی الاتحاد الاوروبي.

وشدد علی ان ما يجعل اليوم الجمهورية الاسلامية متمسكة بشروطها الی اقصی حد هو انها معنية باتفاق متين وان عدم الاتفاق وان كان يؤثر علی الواقع الايراني فان تاثيره لم يعد كما كان من قبل وبالامكان الالتفاف علی سلبياته.