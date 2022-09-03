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وزير النفط اليمني: رغم الهدنة القائمة إلا أن تحالف العدوان لازال يحتجز 9 سفن وقود حتى اللحظة ونجدد مطالبنا بتنفيذ بنود هذه الهدنة المزعومة.

السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

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