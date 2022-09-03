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لقاء مرتقب بين بوتين وأردوغان في سمرقند..

تركيا تبدي استعدادها للتوسط في أزمة زابوريجيا النووية

تركيا تبدي استعدادها للتوسط في أزمة زابوريجيا النووية
السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

أبلغ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي أن أنقرة مستعدة لوساطة في قضية محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، على ما أفادت الرئاسة التركية.

العالم - ترکیا

وقالت الرئاسة التركية، اليوم السبت، إن أردوغان أبلغ بوتين في اتصال هاتفي أن بلده يمكن أن يلعب دور الوسيط فيما يتعلق بمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا.

وأضافت أن الرئيسان ناقشا التطورات المتعلقة بصادرات القمح الأوكرانية، وعبرا عن عزمهما مواصلة تشييد محطة أق قويو النووية في تركيا، وفقا للخطط المحددة.

واتفق الطرفان على مناقشة كل هذه القضايا بالتفصيل ، إلى جانب القضايا الأخرى المدرجة على جدول أعمالهما ، في اجتماع سمرقند ، حيث سيلتقيان بمناسبة قمة منظمة شنغهاي للتعاون يومي 15 و 16 سبتمبر.

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