"الفصائل الفلسطينية" تدين جريمة استشهاد الأسير محاميد في سجون الاحتلال

العالم- فلسطين

وحملت الفصائل الفلسطينية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجريمة.

حركة حماس

وأكدت حركة "حماس"، أن جريمة استشهاد المعتقل أبو محاميد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، جريمة مركبة وانتهاك لكل الأعراف والقوانين الإنسانية، وتعكس إجرام المحتل وسادية السجان الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم في تصريح صحفي، إن ارتقاء 231 شهيداً من الحركة الأسيرة، يعني أننا أمام جريمة حرب منظمة ترتكبها قوات الاحتلال ضد الأسرى الأبطال.

وأشار، إلى أن إدارة سجون الاحتلال تتعمد انتهاك كل القوانين الدولية في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين في سجونها، وتتصرف بمنطق البلطجة.

وشدد قاسم، على أن الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة سيبقيان أوفياء لقضية الأسرى، وصولاً لكسر القيد عن كل الأسرى الأبطال.

الجبهة الشعبية

من جانبها، نعت الجبهة الشعبيّة، المعتقل الفلسطيني موسى أبو محاميد ، والذي استشهد جرّاء سياسة الإهمال الطبي في مستشفى "أساف هروفيه".

وحمَّلت الشعبية في بيان لها "قوات الاحتلال المسؤوليّة الكاملة عن استشهاد أبو محاميد جرّاء هذه السياسة العنصريّة واللاإنسانية".

وأكدت أنّها "سياسة تهدّد الأسرى وخاصّة المرضى منهم داخل قلاع الأسر، حيث يأتي استشهاد أبو محاميد بعد استشهاد الأسيرة المسنة سعدية فرج الله قبل أشهر".

وشدّدت الشعبيّة على "ضرورة تكاتف كافة الجهود الوطنية والشعبية من أجل صوغ استراتيجيّة وطنيّة ميدانية عاجلة تتصدى للهجمة الإسرائيلية المتواصلة على الحركة الأسيرة وفي المقدمة منها سياسة الإهمال الطبي".

حركة الأحرار

وقالت حركة الأحرار، إن "هذه الجريمة تضاف للسجل الأسود للاحتلال الذي يمعن في إجرامه ضد الأسرى، ويستخف بشكل خطير بحياتهم لاسيما المرضى منهم، وينتهك كافة القوانين والقرارات الدولية".

ودعت حركة الأحرار في بيان لها، "المؤسسات الحقوقية والإنسانية لتحمل مسؤولياتها في فضح جرائم الاحتلال وتعريته أمام العالم، فصمتهم مشاركة فعلية بما يرتكب من جرائم بحق الشعب الفلسطيني والأسرى".

لجان المقاومة الشعبية

وفي السياق، قالت لجان المقاومة الشعبية، إن "جريمة استشهاد المعتقل موسى أبو محاميد تكشف بشكل واضح فاشية وإجرام العدو الإسرائيلي الذي يتعمد قتل الأسرى عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمد ".

ودعت لجان المقاومة في بيان لها، كافة المنظمات والهيئات الدولية والصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية للتدخل الفوري والجاد للوقوف على حالة الأسرى المرضى، والتحقيق في طبيعة الرعاية الطبية المقدمة لهم وظروف اعتقالهم.

حركة المجاهدين

من جانبها، قالت حركة المجاهدين إن "استشهاد المعتقل أبو محاميد في مستشفى "أساف هرفيه" بسبب الاهمال الطبي فعل إجرامي إسرائيلي لن يُفلح في النيل من العزيمة الفولاذية للأسرى".

وحملت "المجاهدين" في بيان لها، الاحتلال المسؤولية عن هذه الجريمة، مؤكدة أن قضية الأسرى على رأس أولويات المقاومة.

وقالت، إن "ططسياسة الإهمال الطبي الممنهج والمتعمد الذى تمارسه إدارة السجون الإسرائيلية، بحق الأسرى هي انتهاك صارخ لكل المواثيق والاعراف الدولية الخاصة بالأسرى".

واستشهد المعتقل موسى هارون ابو محاميد (40 عاما)، من بيت لحم، صباح اليوم السبت، في مستشفى "أساف هروفيه"، نتيجة الإهمال الطبي.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال 4550 أسيرا، بينهم 32 أسيرة يقبعن غالبيتهنّ في سجن "الدامون"، و175 طفلاً وقاصراً، و730 أسيرا إداريا.

وذكر نادي الأسير، في تصريح له، أن الاحتلال اعتقل "محاميد" على خلفية دخوله للعمل في القدس بدون تصريح، وتدهور وضعه الصحي بشكل كبير مؤخرا، وجرى نقله إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، إلى أن ارتقى صباح اليوم.