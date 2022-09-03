الامام خامنئي: ايران دحرت وحش الاستكبار واحبطت مخططاته

العالم – ايران

حيث اكد ان ايران دحرت وحش الاستكبار وتقدمت، وباعتراف الاستكبار فان ايران احبطت الكثير من مخططاته .

وقال قائد الثورة الاسلامية، آية الله السيد علي خامنئي :"ان افشال المخططات الامريكية الاجرامية في مختلف البلدان بواسطة الجمهورية الاسلامية يغضبهم و"داعش" مثال على ذلك، "داعش" التي هي صنيعة امريكية لذلك فانهم يبدأون بردود الافعال".

آية الله السيد علي خامنئي لفت الى ان الاستكبار العالمي دأب ويستمر في التخويف من ايران ومن الشيعة ،وان الاستكبار العالمي يواصل مزاعمه بأن الجمهورية الاسلامية في ايران تتدخل في شؤون المنطقة، وحذرَ آيةُ الله خامنئي من الحروبِ الطائفية أو الاقتتالِ بين أبناءِ الطائفة الواحدة التي اعتَبرَها فتنةً من تخطيطِ الاستكبارِ العالمي والولاياتِ المتحدة.

كما اضاف قائد الثورة الاسلامية، آية الله السيد علي خامنئي: "ان نشأة ومبدأ كل الترويج للتخويف من ايران ومن الشيعة واتهام ايران بالتدخل في شؤون هذه الدولة او تلك مصدرها الغضب الامريكي الناجم عن افشال مخططاتها. الحرب الشيعية الشيعية، الحرب السنية السنية والتي تشهدونها اليوم وترونها باعينكم في الدول المختلفة هي صنيعة الاستكبار وامريكا ".

قائد الثورة الاسلامية اعتبر أن أمريكا تقع على رأس قائمة المستكبرين،داعيا الجميع أن ينبذوا الخطوط الفاصلة غير الواقعية بين المجتمعات الإسلامية، وأن يقبلوا بالخط الفاصل بين الإسلام والكفر والغطرسة فقط. واوضح ان دعم فلسطين كان على جدول أعمال الثورة الإسلامية منذ أيامها الأولى، وان الإمام الخميني الراحل قدس سره وقف مع القضية الفلسطينية، واليوم، تتبع الجمهورية الإسلامية السياسة نفسها وستبقى تدعم هذه القضية في المستقبل.

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