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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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مصادر عراقية: الكشف عن مخطط أمريكي لإفراغ الخضراء من الحشد الشعبي
آية الله خامنئي: اتباع اهل البيت وشيعة العالم يفتخرون بتضحيات النظام الاسلامي في مواجهة نظام الهيمنة وافشاله معظم مخططاته على حد اعترافه
آية الله خامنئي: عندما نقول ان الجمهورية الاسلامية انموذج فاننا لا نعني انه يجب ان تكون هناك تركيبة سياسية على غراره في كل البلدان الاسلامية
آية الله خامنئي: نظام الجمهورية الاسلامية يشكل حقيقة وليس أمنية وبرأيي ان هذا النظام الذي انبثق يشكل تصديه للعدوان اهمية اكثر من انبثاقه
آية الله خامنئي: الامكانات اليوم وفيرة والنخب الاسلامية جاهزة فعلا كما هم ابناء الشعوب والناجز اليوم بالعالم الاسلامي هو نظام الجمهورية الاسلامية
آية الله خامنئي: شعوبنا لم تكن تعرف الاستعمار في عهده ولم تكن تمتلك الارادة الراسخة لمقارعته اذ لم يكن لديها من يقودها مثل امامنا العظيم
آية الله خامنئي: الدول التي تشترك مع الفلسطينيين في المذهب لم تقدم حتى واحد بالمئة مما قدمه الايرانيون بل لعلهم يؤذونهم واحيانا يضربونهم
آية الله خامنئي: من هم الذين في العالم الإسلامي ساعدوا أهل غزة والشعب الفلسطيني بقدر ما ساعدهم الإيرانيون والجمهورية الإسلامية
قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي: الجمهورية الإسلامية في ايران دعمت منذ البداية من ليسوا بشيعة لكنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح
وزارة الزراعة والري اليمنية: بلغت خسائر القطاع الزراعي نتيجة الاستهداف المباشر لتحالف العدوان قرابة 7 مليار ونصف مليار دولار.
مصادر عراقية: الكشف عن مخطط أمريكي لإفراغ الخضراء من الحشد الشعبي
السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش
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