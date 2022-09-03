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الصدر يدعو لعدم رفع شعارات سياسية بزيارة الاربعينية

الصدر يدعو لعدم رفع شعارات سياسية بزيارة الاربعينية
السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

حث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، على عدم رفع الشعارات السياسية خلال أداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين، داعيا الحكومة المحلية في محافظة كربلاء إلى حصر مهمة تأمين زيارة الاربعين بالقوات الأمنية ومنع الحشد الشعبي و"سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار من تأمينها.

العالم - العراق

وقال الصدر في تغريدة مطولة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "أوجه كلامي إلى الجهات الرسمية وأخص بالذكر الجهات الرسمية المحلية في كربلاء، فإن عليهم الحذر وضبط الأمن جيدا، ومسك نقاط التفتيش من قبل القوات الأمنية فقط دون غيرها كالحشد والسرايا وما شاكل ذلك".

وأضاف "وعلى جميع العراقيين التحلي بضبط النفس والابتعاد عن الاحتكاك بل عليهم التعاون مع القوات الامنية وعدم رفع شعارات حزبية أو ميليشياوية أو حتى حشدية أو تيارية حفاظا على سلامة الزوار والضيوف والأماكن المقدسة".

وتابع: على جميع الوافدين الى العراق لزيارة الأربعينية احترام قوانين هذا البلد ونخص بالذكر الأخوة الإيرانيين باعتبارهم الأكثر عددا .. نحن العراقيون ملزمون بضيافتهم وإكرامهم ماداموا ملتزمين بالقواعد والتنظيم والقوانين .. على العراقيين توفير كافة مستلزمات الضيافة من مشرب ومأكل ومسكن لهؤلاء الضيوف والتعامل الأخلاقي رفيع للمستوى، فهذا ديدننا نحن العرب المسلمون .. على ضيوفنا الدخول بإذن وبجواز رسمي واحترام القوات الأمنية.

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الصدر يدعو لعدم رفع شعارات سياسية بزيارة الاربعينية

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