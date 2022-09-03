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الاحتلال الامريكي يثبت القاعدة العسكرية الثالثة في القامشلي

الاحتلال الامريكي يثبت القاعدة العسكرية الثالثة في القامشلي
السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

أفاد "المرصد السوري" المعارض السبت بتثبيت قوات الاحتلال الأمريكية قاعدتها  العسكرية الثالثة في القامشلي بريف الحسكة، شمال شرقي سوريا .

العالم-سوريا

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان صحافي اليوم، إن ذلك جاء بعد تثبيت القوات الأمريكية قاعدة عسكرية في قرية نقارة، على مسافة ثلاثة كيلومترات جنوب غرب القامشلي.

ووفق المرصد، تتوزع بقية القواعد في كل من قرية هيمو، أربعة كيلومترات شمال غربي القامشلي، وتل فارس، ثلاثة كيلومترات جنوب غربي القامشلي، بمحاذاة نهاية مهبط مطار القامشلي.

وتتمركز القوات الأمريكية آو ما یسمى ”التحالف الأمريكي” ضمن مناطق قوات ميليشيا "قسد"، وتعد قاعدة حقل العمر النفطي في دير الزور أكبر قاعدة لها في سوريا، كما تتمركز في العديد من آبار النفط والغاز والمواقع الاستراتيجية في المنطقة.

وتتعرض القواعد العسكرية لقوات الاحتلال الامريكي لهجمات بالقذائف الصاروخية بين الحين والآخر من قبل المقاومة الشعبية السورية في دير الزور.

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