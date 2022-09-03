اختتام المؤتمر الـ7 للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) في طهران

العالم – ايران

مؤتمر شكل منبرا للاصوات المتعالية الاتية من اقطار متعددة قاصدة العاصمة الايرانية طهران للبحث فيما يدفع الامة الاسلامية نحو الافضل ففي اليوم الاخير من مؤتمر الجمعية العامة للمجمع العالمي لاهل البيت (ع) في دورته السابعة تم التركيز على التحاديات والازمات التي يعاني منها العالم الاسلامي.

المؤتمر الذي حمل شعار اهل البيت محور الكرامة والعقلانية والعدالة وخلال انعقاد ايامه الثلاثة بحث مشاكل العالم الاسلامي وناقش قضايا الامة في ظل الظروف الراهنة والحساسة وشدد على وأد نار الفتن والطائفية ومواجهة الاسلاموفوبيا وتشويه سمعة الاسلام المحمدي الاصيل.

اكد المؤتمر على اهمية الوحدة الاسلامية ونبذ الخلافات ومواجهة العدو الحقيقي للاسلام والمسلمين والاتحاد في واجهة التحديات والمخاطر التي تحدق بالمسلمين.

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