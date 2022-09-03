روسيا توقف تصدير الغازِ إلى أوروبا لاجل غير مسمى

العالم – روسيا

الخبر العاجل الذي تصدر العديد من المواقع الاخبارية وشاشة التلفزة اوروبيا وعالميا مع احتدام الاراء حول سبب الاغلاق هل هو بسبب فرض العقوبات ام بسبب محاولة روسيا الهيمنة على قطاع الغاز ولوي ذراع الاتحاد الاوروبي.

في السابق كانت روسيا تزود اوروبا بنحو 40% من احتياجاتها من الغاز وكانت اوكرانيا اغلقت خط الانابيب سوخرانافا الذي يمر في الاراضي التي سيطرت عليها روسيا في الشرق مما جعل الدول الاوروبية تبحث عن امدادات بديلة ويشمل ذلك بعض الغاز الروسي الذي اوقفت موسكو ضخه بعد رفضها دفع الثمن بالروبل.

بينما تواصل الدول الغربية السعي في الحد من ايرادات روسيا ترد عليها الاخرى بقطع سلاسل التوريد الامر الذي ادى الى زيادة حادة في اسعار الوقود والغذاء في اوروبا والولايات المتحدة في الساعات الاخيرة.

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