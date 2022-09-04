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الصور الفائزة بمسابقة تصوير عالم الحيوانات 2022
المساعد الاول للرئيس الايراني يزور معرض الادوات المدرسية في طهران
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مدرسة مؤقتة في خيمة التلاميذ في باكستان بعد اجتياح الفيضانات
لحظة وقوع زلزال في برلمان ليختنشتاين اثناء مناقشة التامين ضد الزلازل
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المشاركون في مؤتمر المجمع العالمي لأهل البيت (ع) يلتقون بقائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي
موجة الجفاف تطال بحيرة كبيرة في المانيا
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رفع مستوى التأهب الامني في افغانستان بعد تفجير مسجد هرات
تصاعد غزير لحبات البرد في اسبنيا