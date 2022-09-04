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الصور الفائزة بمسابقة تصوير عالم الحيوانات 2022

الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

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الصور الفائزة بمسابقة تصوير عالم الحيوانات 2022

المساعد الاول للرئيس الايراني يزور معرض الادوات المدرسية في طهران

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