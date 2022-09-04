تعرف على إجمالي قيمة عائدات النفط اليمني المنهوب

العالم - اليمن

وأوضحت الوزارة في مؤتمر صحفي عُقد اليوم بصنعاء، تحت شعار “العدوان وسنوات من النهب المنظم لثروات اليمن”، أن حجم النفط الخام المنهوب خلال الفترة من عام 2018 وحتى يوليو من العام الجاري يقدر 130 مليون برميل.

وأضاف بيان مؤتمر وزارة النفط اليمينية أن حجم الانتاج من النفط الخام خلال العام 2018 بلغ 18 مليون برميل بقيمة تقدر بمليار و300 مليون دولار.. كما أن انتاج النفط الخام خلال العام 2019 بلغ اكثر من 29 مليون و600 برميل بقيمة تقدر بـ 2 مليار و300 مليون دولار.

وأشار البيان إلى أن انتاج النفط خلال العام 2020م بلغ أكثر من 31 مليون و600 الف برميل بقيمة تقدر بمليارين و24 مليون دولار.. كما أن اناج النفط خلال العام 2021 بلغ 31 مليون و500 الف برميل خام بقيمة 2 مليار و142 مليون دولار.

ولفتت وزارة النفط في البيان إلى أنه من يناير حتى يوليو خلال العام الجاري أنتج أكثر من 19 مليون و141 الف برميل بقيمة تقدر بأكثر من مليار و722 مليون دولار.

وأكد البيان أن صافر تنتج 83 مقطور غاز منزلي يوميا بإجمالي 2490 شهريا.. مشيرا إلى أن قيمة الغاز في الـ 2490 قاطرة شهرية تبلغ 5 مليون و400 الف اسطوانة وتبلغ عائداتها 12 مليار و700 مليون ريال شهريا.

وقال البيان إن شركة صافر رفعت في فبراير من العام الجاري سعر اسطوانة الغاز الى 3567 للأسطوانة لترتفع عائداتها الى 19 مليار و100 مليون ريال شهريا.

وكشف وزير النفط والمعادن اليمني احمد دارس خلال المؤتمر الصحفي، عن مساع حثيثة من تحالف العدوان ومرتزقتهم لإعادة تشغيل مشروع الغاز المسال مع اقتراب فصل الشتاء، وهو ما تم بلغنا مؤخرا عنه.. مؤكدا أن صنعاء لن تسمح بإعادة تشغيل مشروع الغاز المسال مالم يكن العائد في صالح كافة ابناء الشعب اليمني.

وأدان الوزير دارس بشدة نهب تحالف العدوان مرتزقته لهذه الثروة الوطنية فيما الشعب اليمني يعاني من انقطاع المرتبات.. لافتاً إلى أنه لو تم توفير هذه العائدات المنهوبة إلى البنوك اليمنية كان بالمقدور صرف مرتبات الموظفين في كل اليمن.

وأشار إلى أن تهريب النفط الخام المنتج وتصديره يتم عبر العديد من الموانئ وهي بير علي ونشطون والضبة وقناء.. مطالبا بتسليم إدارة القطاعات النفطية والغازية والمعدنية لصنعاء.. مؤكدا الالتزام بصرف مرتبات جميع اليمنيين إذا جرى التسليم ونتحمل المسؤولية.

ولفت وزير النفط إلى أن حكومة مرتزقة العدوان قامت بخفض مخصصات المناطق المحررة من مادة الغاز.. مطالبا بتحييد هذه القطاعات لصالح مرتبات الموظفين.. محذرا كافة الشركات النفطية العاملة في اليمن وندعوها للالتزام بالاتفاقات المشاركة في الإنتاج.

وقال: نحن على مدار الساعة نقوم برصد كل تحركات تحالف العدوان ومرتزقتهم في القطاعات النفطية وسنتخذ الاجراءات المناسبة واللازمة للحفاظ على حقوق الشعب اليمني.

وطالب وزير النفط والمعادن اليمنية، الامم المتحدة بسرعة الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالباخرة صافر لتلافي أي تداعيات كارثية بيئية في البحر الأحمر.. لافتا إلى أنه و رغم الهدنة القائمة إلا أن تحالف العدوان لازال يحتجز 9 سفن وقود حتى اللحظة وجدد مطالبته بتنفيذ بنود هذه الهدنة المزعومة.