7،5 مليار دولار خسائر القطاع الزراعي في اليمن جراء عدوان التحالف

العالم - اليمن

وأشار وزير الزراعة والري اليمني، عبدالملك الثور، في مؤتمر صحفي نظمته الوزارة أمس السبت بالعاصمة اليمنية صنعاء ، حول أضرار وخسائر القطاع الزراعي جراء عدوان التحالف الاميركي السعودي الاماراتي ، إلى أن الخسائر والأضرار المباشرة منذ بداية العدوان بلغت ٧ مليارات و٤٧٧ مليون و٥٠٧ آلاف دولار.

وذكر وزير الزراعة اليمني، أن كلفة الأضرار والخسائر غير المباشرة في القطاع الزراعي تجاوزت ١٠٣ مليارات و٨٠١ مليون و٧٦٤ ألف دولار.

وأوضح أن الأضرار المباشرة تمثلت في مبان ومنشآت الجمعيات الزراعية والمنشآت المائية والأسواق الزراعية ومراكز الصادرات والمستودعات والمخازن.

ولفت إلى أن الأضرار المباشرة شملت استهداف أنابيب نقل المياه والمحميات والمشاتل الانتاجية والثروة الحيوانية ومناحل العسل وقطاع الدواجن.

كما أشار إلى أن الأضرار غير المباشرة تمثلت في استهداف الإنتاج الزراعي النباتي والمشاتل الانتاجية والأسواق الزراعية ومراكز التصدير والمحلات التجارية والتبادل السلعي والناتج المحلي والموارد الطبيعية والإنتاجية.