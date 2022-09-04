کنعاني: العلماء الایرانیون ساهموا في نشر الحضارة الإيرانية-الإسلامية في العالم

العالم - ايران

وكتب كنعاني اليوم الأحد في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، بمناسبة الذكرى الـ1050 لولادة العالم والنابغة الإيراني "أبو ريحان البيروني" : إن الجغرافيا الحضارية والثقافية لإيران شهدت العديد من العلماء الذين ساهمت أعمالهم العلمية واكتشافاتهم واختراعاتهم في نشر الحضارة والثقافة الإيرانية -الإسلامية في العالم.

وأضاف، نحن فخورون بأن العلماء الشباب في إيران الإسلامية، بإنجازاتهم العلمية والتكنولوجية المذهلة، قد ساروا على خطى كبار علمائنا في التطور والتقدم وخلق الحضارة الإيرانية- الإسلامية الحديثة.

ويصادف الثالث من أيلول/ سبتمبر في إيران يوم تخليد ذكرى "أبو ريحان البيروني" العالم والنابغة الإيراني في مجال الرياضيات والفيزياء والفلك والفلسفة والجغرافيا والجيولوجيا والصيدلة والتاريخ واللغويات في القرنين الرابع والخامس الهجري.

وولد أبو الريحان في شهر ذي الحجة سنة 362هـ (3 سبتمبر 973 م) وهو أول من قال إن الأرض تدور حول محورها.