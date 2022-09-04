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إنشاء 8 مستشفيات ميدانية ونشر 2000 فريق صحي لرعاية زوار الأربعين

إنشاء 8 مستشفيات ميدانية ونشر 2000 فريق صحي لرعاية زوار الأربعين
الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الصحة الايراني بهرام عين اللهي عن إنشاء 8 مستشفيات ميدانية ونشر 2000 فريق صحي في المناطق الحدودية لرعاية زوار الأربعين الحسيني.

العالم - ايران

وقال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم الاحد: تم نشر 7 مروحيات طوارئ و 200 سيارة إسعاف و 35 حافلة إسعاف و 20 سيارة نقل و 8 مستشفيات وعيادات ميدانية للرعاية الصحية وعلاج زوار الأربعين في مناطق مختلفة من الحدود.

واشار الى جاهزية وتوفير المعدات لقافلة الأربعين الصحية والطبية للتعامل مع مواكب الأربعين الحسيني، وقال: الرعاية الصحية والطبية داخل البلاد مع وزارة الصحة وخارج الحدود مع الهلال الأحمر الايراني.

وتابع وزير الصحة قائلا: ​​تم تخصيص ثلاث طائرات في مطاري جيرفت وطهران لنقل مرضى الأربعين المحتملين، وتتسع هذه الطائرات من 50 إلى 100 سرير.

واوضح عين اللهي أنه تم إرسال قوافل الأربعين الحسيني للصحة والعلاج إلى حدود ايران الثماني منذ يوم الجمعة 3 سبتمبر/ايلول، مضيفا: أن هذه القوافل تضم 1000 فني طبي للطوارئ و 2000 فريق صحي، بالإضافة إلى تقديم الخدمات لزوار الاربعين على طريق مسيرة الاربعين حتى حدود البلاد لمراقبة صحة البيئة والمياه والغذاء للزائرين.

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