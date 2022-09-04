حماس: عملیة الأغوار جزء من رد الشعب الفلسطيني على جرائم الاحتلال

العالم ـ فلسطين

وقالت "الحركة"، في تصريح صحفي للناطق باسمها، حازم قاسم، إن العملية تأتي في سياق الرد المتواصل للشعب الفلسطيني على جرائم الاحتلال وعلى رأسها الجرائم ضد المسجد الأقصى.

ويرى أن العملية "تؤكد بشكل قاطع بأن كل محاولات الاحتلال في وقف المد المتصاعد من الفعل الثوري المقاوم في الضفة الغربية لن تنجح، وأن المقاومة جاهزة وتتطور، وعملية ما تسمى كاسر الأمواج تثبت فشلها".

وشدد "قاسم" أن الشعب الفلسطيني أمام مرحلة جديدة في الضفة، عنوانها استمرار وتصاعد العمل المقاوم بكل أشكاله ضد الاحتلال ومستوطنيه، ولن يتوقف حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.

وأصيب 7 جنود صهاينة، في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة كانت تقلهم على الشارع 90 قرب غور الأردن، فيما أعلن جيش الاحتلال في أعقابها عن اعتقال اثنين قال إنهم منفذو العملية.