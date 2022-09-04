'الاتحادية' تقبل دعوى طعن باستقالات نواب التيار الصدري.. مناورات إسرائيلية على حدود لبنان.. الرسائل والاهداف؟

العالم - بانوراما

وفيما لم يعلن التيار الصدري موقفا رسميا من الدعوى، نفى نواب من التيار مستقيلون، علاقة التيار بالدعوى. يشار الى ان المحكمة حددت ايضا الخميس المقبل موعدا للنظر في دعوى التيار حل البرلمان.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي، مناورة عسكرية مفاجئة على الحدود مع لبنان.وتأتي المناورة مع تزايد وتيرة التوتر بين لبنان والكيان الإسرائيلي خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية حقل غاز “كاريش” في المياه الإقليمية اللبنانية، الذي يسيطر عليه الاحتلال.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.