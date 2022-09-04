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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

'الاتحادية' تقبل دعوى طعن باستقالات نواب التيار الصدري.. مناورات إسرائيلية على حدود لبنان.. الرسائل والاهداف؟

'الاتحادية' تقبل دعوى طعن باستقالات نواب التيار الصدري.. مناورات إسرائيلية على حدود لبنان.. الرسائل والاهداف؟
الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة تحديد المحكمة الاتحادية العليا العراقية؛ موعدا للنظر بدعوى رفعت للطعن بقانونية قبول استقالات نواب الكتلة الصدرية من البرلمان.

العالم - بانوراما

وفيما لم يعلن التيار الصدري موقفا رسميا من الدعوى، نفى نواب من التيار مستقيلون، علاقة التيار بالدعوى. يشار الى ان المحكمة حددت ايضا الخميس المقبل موعدا للنظر في دعوى التيار حل البرلمان.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي، مناورة عسكرية مفاجئة على الحدود مع لبنان.وتأتي المناورة مع تزايد وتيرة التوتر بين لبنان والكيان الإسرائيلي خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية حقل غاز “كاريش” في المياه الإقليمية اللبنانية، الذي يسيطر عليه الاحتلال.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. 'الاتحادية' تقبل دعوى طعن باستقالات نواب التيار الصدري.. مناورات إسرائيلية على حدود لبنان.. الرسائل والاهداف؟