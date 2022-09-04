الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
٠١:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابة 6 جنود اسرائيليين ومستوطن في عملية اطلاق نار في الأغوار

الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قائد بالحرس الثوري: الجمهورية الاسلامية الايرانية اصبحت القوة الاولى في غرب آسيا

عمال مترو الجزائر في إضراب مفاجئ

زعيمة اسكتلندا تشن هجوما على تراس: قد تصبح كارثة لبریطانیا

انطلاق مناورات عسكرية في الأردن بمشاركة قوات عربية ودولية

شاهد.. عملية غور الأردن استهدفت جنود اسرائيليين

انطلاق أعمال مجلس الجامعة العربية.. مندوب ليبيا : "ظروف بلادي لن تشغلنا عن قضية فلسطين"