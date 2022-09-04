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استشهاد 3 أطفال بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف حمص

استشهاد 3 أطفال بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف حمص
الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

استشهد 3 أطفال بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف حمص الجنوبي.

العالم - سوريا

وذكرت وكالة سانا من حمص أن “لغماً من مخلفات الإرهابيين انفجر في أرض زراعية تابعة لقرية الضبعة في منطقة القصير ما أدى إلى استشهاد 3 أطفال كانوا في المكان”.

وإمعانا منها بإلحاق أكبر الأذى بالمدنيين عمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية ما تسبب بارتقاء شهداء معظمهم من الأطفال وإصابة المئات من الأهالي بجروح متفاوتة وأضرار مادية بممتلكات الأهالي والبنى التحتية.

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