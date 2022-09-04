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زيلينسكي يطالب المفوضية الأوروبية بفرض عقوبات جديدة على روسيا

زيلينسكي يطالب المفوضية الأوروبية بفرض عقوبات جديدة على روسيا
الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بإعداد حزمة جديدة من العقوبات على روسيا.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وأوضح الرئيس الأوكراني عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قبل قليل، أنه تحدث مع أورسولا عبر الهاتف، وناقش إمكانية إرسال مساعدة مالية لبلاده وكذلك دعا إلى فرض أي عقوبات تشمل حظر إصدار التأشيرات للمواطنين الروس.

وقال زيلينسكي إنهم نسقوا أيضا خطوات للحد من الأرباح الروسية المفرطة من مبيعات النفط والغاز.

وكانت الحكومة الأوكرانية، قد فرضت عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات روسية، وكانت ابنتا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كاترينا تيخونوفا وماريا فورونتسوفا من بين الأسماء المذكورة في قائمة العقوبات الجديدة التي تضم 99 فردا و 178 كيانا.

وكانت الولايات المتحدة فرضت، في وقت سابق من هذا العام، عقوبات ضد الأشخاص والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات الأوكرانية الجديدة.

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زيلينسكي يطالب المفوضية الأوروبية بفرض عقوبات جديدة على روسيا

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