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إيران تريد السلام والاستقرار والأمن للشعب اليمني العظيم

إيران تريد السلام والاستقرار والأمن للشعب اليمني العظيم
الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تريد السلام والاستقرار والأمن للشعب اليمني العظيم.

العالم- ايران

وفي سياق المشاورات التي تجريها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحل الأزمة في اليمن وتحقيق سلام دائم في هذا البلد، ألتقى وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان، اليوم ( الأحد) "هانز غروندبرغ" ، المبعوث الاممي الى اليمن.

وشدد وزير الخارجية، في اللقاء، على ضرورة رفع الحصار اللاإنساني عن اليمن، مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تريد السلام والاستقرار والأمن للشعب اليمني العظيم.

واضاف أمير عبد اللهيان: ان تحقيق وقف إطلاق نار مستدام باليمن يعتمد على الرفع الكامل للحصار الإنساني المفروض من قبل العدوان على هذا البلد.

وقال : لا يمكن تجاهل مصير 20 مليون طفل وامرأة يعيشون ظروفا صعبة لتلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الدواء والغذاء والمياه الصحية.

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إيران تريد السلام والاستقرار والأمن للشعب اليمني العظيم