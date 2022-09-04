بالصور.. الفلسطينيون يشيعون الشهيد الأسير أبو محيميد في بيت لحم

العالم ـ فلسطين

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الحسين في بيت لحم، إلى منزل الشهيد في قرية بيت تعمر لإلقاء نظرة الوداع، ومن ثم الصلاة عليه في مسجد القرية قبل مواراته الثرى في مقبرة بيت تعمر.

وردد المشاركون في التشييع التكبيرات والهتافات الداعمة للأسرى والمنددة بجرائم الاحتلال في السجون.

واستشهد الأسير أبو محيميد (40 عاماً) أمس السبت؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال.

يشار إلى أن أبو محيميد أسير سابق كان قد أمضى 6 سنوات في سجون الاحتلال، كما أصيب عام 2013 على حاجز قلنديا قبل اعتقاله حيث أمضى عامين في سجون الاحتلال.

وخلال مشاركته في التشييع كشف مدير جمعية الأسرى والمحررين محمد حميدة عن وجود كدمات على وجه الشهيد تظهر أنه تعرض للضرب من قوات الاحتلال.

وقال حميدة: إن الأسير موسى تعرض للقتل العمد والموت البطيء من خلال الإهمال الطبي في سجون الاحتلال.

واتهم سلطات الاحتلال بإجراء تجارب طبية على الأسرى، وسرقة أعضاء من أجساد الشهداء المحتجزة لديهم.