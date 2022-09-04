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مهدي المشاط : كل إجراءات الخارج سنعتبرها إجراءات احتلال لا صحة لها ولا شرعية بل ونعتبرها مبررا لمواصلة جهادنا حتى تحرير كامل التراب الوطني

الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

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