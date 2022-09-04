ایران: شراء طائرات "سوخوي 35" من روسيا على جدول أعمالنا

العالم- ايران

وبحسب وكالة انباء فارس أعلن قائد القوة الجوية في تصريحات إن ايران "تعمل على شراء طائرات سوخوي 35 المتطورة من روسيا"، مضيفاً أن "التوقيع على هذه الصفقة على جدول أعمالنا".

وأعرب العميد واحدي عن أمله أن "تتم الصفقة قريباً لتحصل إيران على الجيل الحديث من هذه الطائرات".

وكانت إيران شاركت في معرض "الجيش 2022" في آرميا في روسيا الشهر الفائت، وهو معرض للقدرات العسكرية الحديثة للجيوش، كاشفة عن 3 من أحدث مسيراتها الجوية العسكرية.

وفي تموز/يوليو الفائت، كشف قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري أن الجيش الإيراني "صنع مسيرات أكثر تعقيداً"، مشيراً إلى أن هذه المسيرات "تستخدم في العمليات ذات المسافات البعيدة، وخارج الحدود، وفي عمليات الاستطلاع والتدمير والقتال".

وفي سياق متصل، قال قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد، إن "الجمهورية الإسلامية تبحث عن سلام وصداقة دائمين في المنطقة والعالم"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الدفاع الجوي للجيش في تقدم دائم في مجال علوم الدفاع وفي إطار مواجهة جميع أنواع التهديدات".

وجاءت كلمة العميد صباحي فرد، قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش، في لقاء مع المستشارين العسكريين الأجانب المقيمين في إيران، حيث شدد على أن "قوة الدفاع الجوي للجيش اليوم، معتمدة على المعرفة المحلية والإبداع والابتكار، وأن القوى العاملة الذكية واليقظة، تمكنت أن تصبح قوة نموذجية على المستوى الإقليمي من خلال اجتياز جميع العقوبات والقيود".

وفي معرض اشارته إلى بعض الإنجازات الأخيرة لقوة الدفاع في مجال أنظمة الرادار والصواريخ، أكد أن "قوات الدفاع الجوي، التي تمتلك أحدث المعدات المواكبة للتكنولوجيا العالمية، تراقب آلاف الكيلومترات وراء الحدود وترصد التحركات لاتخاذ الإجراء الحاسم".

وأشار العميد صباحي فرد إلى أن "القوة الدفاعية في إيران لا تعتمد على أي دولة في مجال المعدات الدفاعية، وقد بلغت مستوىً من التقدم تمكنها من تصدير معداتها لتبادل المعرفة والتعاطي وتحقيق السلام والصداقة الدائمة".