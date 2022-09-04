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الخارجية الجزائرية: وزير الخارجية رمطان لعمامرة يبحث مع نظيره السوري فيصل المقداد تحضيرات القمة العربية المقبلة في الجزائر

الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

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