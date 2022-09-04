ايران مستعدة لعقد جولة جديدة من اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة مع الهند

العالم - ايران

وأجرى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان اليوم الاحد محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات الثنائية وكذلك بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالين الإقليمي والدولي.

ونقل وزير الخارجية الايراني خلال هذه المباحثات الهاتفية تحيات الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي إلى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

وفي إشارة إلى تطور العلاقات بين البلدين ، وصف أمير عبداللهيان ثمار زيارته الأخيرة للهند بأنها مرضية، وقال أن الجمهورية الإسلامية الايرانية مستعدة لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال هذه الزيارة الرسمية.

وأضاف وزير الخارجية الايراني : نحن مستعدون لعقد جولة جديدة من اجتماعات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

والى جانب بحث القضايا الثنائية ، أطلع أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الهندي على آخر تطورات محادثات رفع الحظر ، وشكر نيودلهي على جهودها في المساعدة على تقريب وجهات النظر بين الجانبين.

*دعم الهند لحل القضية النووية الإيرانية

بدوره أشار وزير الخارجية الهندي جيشانكار في هذه المحادثة الهاتفية ، إلى المستوى الجيد للعلاقات والتعاون بين البلدين، معربا عن أمله في أن تتطور العلاقات وتتحسن في مختلف المجالات .

وأكد وزير خارجية الهند قائلا: لقد دعمنا على الدوام حل القضية النووية الإيرانية وسيستمر هذا الدعم في المستقبل.

وحول انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين وصياغة خارطة الطريق للعلاقات ، أعرب جيشانكار عن أمله في أن يشهد البلدان من خلال متابعة القضايا المهمة على جدول الأعمال الثنائية تطورًا شاملاً وطويل الأمد.