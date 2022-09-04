الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
١١:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

دمشق تفضل عدم طرح عضوية سوريا في الجامعة العربية خلال قمة الجزائر

دمشق تفضل عدم طرح عضوية سوريا في الجامعة العربية خلال قمة الجزائر
الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، لنظيره الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الأحد، عدم رغبة بلاده في طرح موضوع استئناف عضوية دمشق في الجامعة العربية، خلال القمة العربية المقبلة.

العالم - سوریا

وأفادت وزارة خارجية الجزائر، في بيان، بأنّ "وزير الشؤون الخارجيّة والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره السوري، فيصل المقداد".

وأشار البيان إلى أنّ "من جملة المسائل التي تمت مناقشتها، كان موضوع علاقة الجمهورية العربية السورية بجامعة الدول العربية، حيث أكد رئيس الدبلوماسية السورية أنّ بلاده تفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية خلال قمة الجزائر".

وأضاف البيان أنّ "ذلك حرصاً من سوريا على المساهمة في توحيد الكلمة والصف العربي في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وقال لعمامرة، في وقت سابق من اليوم، إنّ بلاده جاهزة لعقد القمة العربية المقررة في الأوّل من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. ويأتي تصريحه رداً على ما نشرته بعض المواقع الخليجية بشأن احتمال تأجيل القمة العربية المقبلة، وعلى تقارير تحدثت عن وجود بعض الدول العربية التي لا تنظر بعين الرضا إلى التحركات الجزائرية في مشروع لمّ الشمل العربي.

وفي 24 تموز/يوليو، أكد المدير العام للاتصال والإعلام بوزارة الخارجية الجزائرية للميادين أنّ الجزائر ستطرح مجدداً الدعوة إلى مشاركة سوريا في القمة العربية المقبلة، في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، في أيلول/سبتمبر الجاري.

روابط ذات صلة

الجزائر: سوريا عضو مؤسس في الجامعة العربية ونأمل عودتها لشغل مقعدها

الجامعة العربية تعلن دعمها سيادة الصين

الجامعة العربية تدعو القوى السياسية العراقية إلى "وأد الفتنة بسرعة"

الجامعة العربية تحذر من تبعات الانسداد السياسي في ليبيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دمشق تفضل عدم طرح عضوية سوريا في الجامعة العربية خلال قمة الجزائر

إصابة 4 جنود من جيش الاحتلال بانفجار عبوة ناسفة

ايران مستعدة لعقد جولة جديدة من اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة مع الهند

برلمان اليمن: العرض العسكري للجيش أوصل رسالته للمعتدين وللكيان الصهيوني

اللواء باقري: دور الجيش استراتيجي في أمن مضيق هرمز حتى المحيط الهندي وباب المندب

ایران: شراء طائرات "سوخوي 35" من روسيا على جدول أعمالنا