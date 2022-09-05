شاهد.. المغرب العربي في اسبوع (الجزء الأول)

العالم - المغاربية

الجزائر: تساؤلات عن المنحى التي تتخذه العلاقات مع فرنسا خلال الفترة المقبلة بعد زيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي وسط تأكيد أنها لم تنجح في رأب الصدع بين الطرفين.

ليبيا: اعادت الإشتباكات الأخيرة التي شهدتها طرابلس الى الأذهان شبح الحرب من جديد إلى ليبيا، جراء عودة الإحتكام للميلشيات على خلفية الأزمة السياسية الطاحنة.

تونس: على الرغم من التصعيد السياسي المستمر فأن التحديات الاقتصادية، والاجتماعية تتصدر الواجهة نظرا لانعكاساتها المباشرة على الأوضاع المعيشية.

المغرب: أزمة دبلوماسية جديدة هذه المرة مع تونس بعد عام على القطيعية في العلاقات بين المغرب والجزائر.

موريتانيا: زادت الفيضات التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة في معاناة السكان، كما جددت الإنتقادات للحكومة.

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