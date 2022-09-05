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شاهد.. المغرب العربي في اسبوع (الجزء الأول)

الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

تناول برنامج "المغاربية" لهذا لأسبوع التحديات الإقتصادية والإجتماعية في تونس، وتبعات الفضيانات في موريتانيا، واستمرار التبعاد بين الجزائر وفرنسا، وخلافات المغرب مع جيرانه، كذلك المخاوف من التصعيد العسكري في ليبيا.

العالم - المغاربية

الجزائر: تساؤلات عن المنحى التي تتخذه العلاقات مع فرنسا خلال الفترة المقبلة بعد زيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي وسط تأكيد أنها لم تنجح في رأب الصدع بين الطرفين.

ليبيا: اعادت الإشتباكات الأخيرة التي شهدتها طرابلس الى الأذهان شبح الحرب من جديد إلى ليبيا، جراء عودة الإحتكام للميلشيات على خلفية الأزمة السياسية الطاحنة.

تونس: على الرغم من التصعيد السياسي المستمر فأن التحديات الاقتصادية، والاجتماعية تتصدر الواجهة نظرا لانعكاساتها المباشرة على الأوضاع المعيشية.

المغرب: أزمة دبلوماسية جديدة هذه المرة مع تونس بعد عام على القطيعية في العلاقات بين المغرب والجزائر.

موريتانيا: زادت الفيضات التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة في معاناة السكان، كما جددت الإنتقادات للحكومة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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